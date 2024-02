Espaço TEA de Rio Negro participa de encontros com foco no planejamento

O Espa├žo TEA – Bruno Junskowski ├ę um novo servi├žo disponibilizado em Rio Negro para o atendimento multidisciplinar de crian├žas e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o acolhimento de suas fam├şlias.

O local foi inaugurado em novembro de 2023 na Rua Ant├┤nio de Paula Val├ęrio, n┬║ 157, Centro. Desde ent├úo o Espa├žo TEA vem realizando diversas atividades com foco no planejamento e aperfei├žoamento dos servi├žos prestados.

No in├şcio deste ano houve a apresenta├ž├úo do fluxograma de atendimento, avan├žos e planejamentos do espa├žo ao prefeito James Karson Val├ęrio, juntamente com a secret├íria municipal de sa├║de, Simone Ang├ęlica Vitorino Gondro.

No dia 31 de janeiro foi realizado um encontro com a Aten├ž├úo Prim├íria (coordena├ž├úo, m├ędicos e enfermeiros) para tamb├ęm repassar o fluxograma de atendimento e os servi├žos ofertados no momento. J├í em fevereiro, no dia 19, foi realizada uma reuni├úo com a equipe t├ęcnica da Secretaria Municipal de Educa├ž├úo com o mesmo objetivo.

No dia 16 deste m├¬s a equipe do Espa├žo TEA participou de um importante encontro no distrito de Lageado dos Vieiras com o grupo de pais de autistas denominado ÔÇťGrupo Fam├şlias EspeciaisÔÇŁ, que se re├║ne regularmente para a troca de experi├¬ncias e conhecimentos sobre o assunto, se fortalecendo no cuidado e direitos de seus familiares, assim como no autocuidado dos cuidadores.

Na ocasi├úo a equipe do Espa├žo TEA tamb├ęm apresentou o fluxograma e planejamentos, bem como levantou a discuss├úo sobre as a├ž├Áes que podem ser realizadas naquela regi├úo de Rio Negro.

Em todas as conversas a equipe do Espa├žo TEA foi bem acolhida, o que motiva na caminhada e no aperfei├žoamento do processo com foco no objetivo primordial do espa├žo, que ├ę proporcionar um ambiente acolhedor e especializado, focado no desenvolvimento integral dos pacientes e promovendo inclus├úo e qualidade de vida.