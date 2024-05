Espaço TEA de Rio Negro realiza campanha de conscientização através de cartazes

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu todo 02 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas a campanha de conscientização ocorre o ano todo em Rio Negro.

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e lembrar que lugar de autista é em todo lugar, a equipe do Espaço TEA de Rio Negro está fixando cartazes de conscientização nas unidades de saúde, escolas e prédios públicos. A ação também tem o importante apoio de supermercados e comércio em geral.

A mensagem do cartaz cita: “Meu cérebro funciona diferente, é verdade. Mas meu coração sente como o seu. Lugar de autista é em todo lugar! Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos”.

O Espaço TEA – Bruno Junskowski foi criado pela Prefeitura de Rio Negro para o atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e o acolhimento de suas famílias.

O local foi inaugurado em novembro de 2023 na Rua Antônio de Paula Valério, nº 157, Centro. Desde então o Espaço TEA vem realizando diversas atividades com foco no planejamento e aperfeiçoamento dos serviços prestados. Acompanhe as informações do espaço através do Instagram: @espaco.tea.rn