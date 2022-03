Espetáculo de circo para os alunos da rede municipal de Rio Negro

Ação promove cultura, lazer e desenvolvimento para as crianças

Mais de três mil alunos da rede municipal de ensino de Rio Negro vão assistir ao espetáculo circense do Circo Romanos. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação. Todas as escolas estão participando desta atividade, que iniciou na última segunda-feira, 21, e encerra na próxima sexta-feira, 25. O Espetáculo também foi levado, de forma itinerante, aos alunos das comunidades do Lageado dos Vieiras e Fazendinha.

O intuito é promover a cultura, lazer, desenvolvimento pessoal e de criatividade, conhecimento intelectual e fortalecer o vínculo social dos alunos. Após um período de muitas restrições, os alunos agora podem voltar ao convívio seguro e aproveitar momentos de lazer junto aos colegas, com uma atividade que garante o crescimento acadêmico, cultural e social das crianças.

A ação acontece na semana em que se comemora o Dia do Circo (27 de março). Data celebrada como forma de homenagear a arte circense, uma arte bastante tradicional em nosso país, estabelecida aqui desde o século XIX. Além de cumprir um papel social de transmissão da arte circense, o espaço permite com que os espectadores tenham contato com uma nova cultura, participando de espetáculos e vivências diferenciadas. Cada qual agregando de uma forma, de acordo com suas experiências, conhecimentos e costumes.

