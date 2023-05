Esporte de Rio Negro recebe kits de materiais esportivos

O município de Rio Negro recebeu da Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Paraná kits de materiais esportivos que serão utilizados nas mais diversas atividades desenvolvidas pelas equipes da secretaria de esportes.

Além dos materiais, Rio Negro também recebeu o certificado “Esporte que Queremos”. A entrega foi realizada nesta terça-feira pelo coordenador do polo regional de esporte de Curitiba e região metropolitana, Vinicius Brainta.

Participaram da entrega o diretor de esportes de Rio Negro, Paulo Rogerio Gaissler, a secretária municipal de educação e esportes, Vera Pfeffer Schelbauer, e o vice-prefeito Alessandro von Linsingen.

“Dia importante onde Rio Negro recebeu materiais esportivos do Governo do Estado. Conquista alcançada graças ao apoio da gestão municipal em permitir nossa participação no encontro de gestores esportivos este ano. E vêm mais novidades por aí”, enfatizou o diretor de esportes Paulo Gaissler.

Durante os dias 13 e 14 de abril foi realizado em Foz do Iguaçu o VIII Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná – “O Esporte Que Queremos”. O evento reuniu os gestores do esporte do Estado do Paraná com vista ao lançamento da segunda etapa do Programa O Esporte Que Queremos (OEQQ) e o compartilhamento de experiências sobre o impacto e principais resultados pós-constituição de políticas municipais para o esporte, bem como a capacitação para construção dos instrumentos: Conselho Municipal de Esporte e Financiamento e Fundo Municipal para o Esporte.