Estagiários das escolas e CMEIs de Rio Negro são capacitados

Nesta semana os 153 estagiários que atuam nas escolas municipais e CMEIs de Rio Negro foram capacitados.

Entre os temas abordados durante a capacitação está a Inclusão Escolar e como mediar as crianças no dia a dia. Os estagiários também receberam o direcionamento de como se portar no ambiente de trabalho. Além disso, de forma lúdica os jovens receberam dicas de brincadeiras que podem ser aplicadas ao público alvo que atendem.

A capacitação foi ministrada pela coordenadora da educação especial, Tatiane Cristine França; coordenadora da educação infantil, Janaína Piaz Alves, e pela coordenadora pedagógica do CMEI Silvestre Maess, Daniele Dallabona.