Evento explanou a aplicação do Método das Boquinhas na educação de Rio Negro

Na última segunda-feira (08), foi realizada na Universidade do Contestado (UnC) Campus Mafra, uma apresentação que teve como objetivo principal explanar sobre como o Método das Boquinhas é encaminhado no município de Rio Negro.

Na ocasião, a psicopedagoga da Secretaria Municipal de Educação, Josiane Maria dos Santos Grah, responsável pelo encaminhamento da metodologia no município de Rio Negro, exemplificou de forma sistematizada como a mesma se desenvolve especificamente nas turmas do 1º ano/09.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O histórico do projeto iniciou-se de forma gradativa em 2018, com o lançamento do projeto “piloto” contemplando inicialmente cinco turmas do primeiro ano do ensino fundamental. Desde a sua implantação em todas as turmas deste respectivo ano escolar em 2019, o município vem apresentando resultados significativos relacionados principalmente com a aquisição da escrita, leitura e compreensão leitora dos estudantes.

A psicopedagoga relatou também que a metodologia é aplicada de forma mais restritiva para os alunos que frequentam as salas de reforço escolar, salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) classe especial e em algumas turmas da escola de educação especial Tia Apolônia.

Vale ressaltar que o Método das Boquinhas foi desenvolvido pela fonoaudióloga Renata Jardini; sua metodologia é multissensorial e fonovisuoarticulatória, ou seja, alia o canal auditivo (fonema) ao visual (grafema), favorecido pela pista articulatória (articula o movimento da boca quando produz o som) fatores que propiciam rapidez, segurança e maior facilidade na aprendizagem.

Participaram do evento na UnC:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -