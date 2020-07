Exército abre processo seletivo para militares temporários

Para as vagas técnicas, o candidato incorporado será remunerado de acordo com a Lei 13.954/19, com uma remuneração bruta aproximada de R$ 9.070,00

O Exército Brasileiro (EB) por meio da sua 5ª Região Militar (5ª RM) abriu processo seletivo destinado a selecionar candidatos voluntários para os cargos de Oficial Técnico Temporário (OTT), Sargento Técnico Temporário (STT), Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários (MFDV).

5ª Região Militar é um Grande Comando Militar que abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina.

Para as três funções citadas acima, os interessados farão Estágios, previstos para serem iniciados após a incorporação, sendo que podem em diversas Organizações Militares dos Estados do Paraná e Santa Catarina.

O período de serviço pode ser prorrogado anualmente, a critério do Comando da 5ª RM, até o tempo máximo de 8 (oito) anos.

Vagas

Aviso de Convocação nº 003/2020: Oficiais Técnicos Temporários (OTT):

Administração; Arquitetura; Biblioteconomia; Contabilidade; Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo; Direito com Especialização em Direito Administrativo; Direito com Especialização em Direito Penal Militar; Direito com Especialização em Direito Público; Enfermagem com Especialização em Auditoria em Serviços de Saúde; Enfermagem com Especialização em Oncologia; Enfermagem com Especialização em Pediatria/ Neonatologia; Enfermagem com Especialização em Saúde da Família; Enfermagem com Especialização em Terapia Intensiva; Enfermagem com Especialização em Urgência e Emergência; Enfermagem Generalista; Engenharia Ambiental; Engenharia Biomédica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Fisioterapia com Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória; Fisioterapia com Especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica; Fisioterapia com Residência em Fisioterapia Intensiva Geral; Fisioterapia com Residência em Fisioterapia Respiratória; Museologia; Nutrição; Psicologia; Serviço Social; Serviço Social com Especialização em Projetos Sociais; Serviço Social com Especialização em Gestão Social.

Aviso de Convocação nº 004/2020: Oficiais Médicos Temporários (OMT), Oficiais Dentistas Temporários (ODT), Oficiais Farmacêuticos Temporários (OFT) e Oficiais Veterinários Temporários (OVT):

Medicina: Anestesiologia; Cardiologia com Especialidade em Ecocardiografia; Cirurgia Geral; Clínica Médica; Dermatologia; Gastroenterologia; Geriatria; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família e Comunidade; Médico Generalista; Neurologia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorrinolaringologia; Pneumologia; Reumatologia; Urologia.

Odontologia: Dentística; Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial; Endodontia; Odontologia para Pacientes Especiais; Odontopediatria; Periodontia; Prótese Dentária; Radiologia Odontológica e Imaginologia.

Farmácia: Análises Clínicas; Farmácia Hospitalar; Hematologia; Imunologia; Microbiologia; Oncologia / Quimioterapia; Parasitologia.

Veterinária:Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais; Clínica Médica e Cirurgia de Equinos; Higiene e Segurança Alimentar; Tecnologia e Inspeção de Alimentos.

Aviso de Convocação nº 005/2020: Oficiais Técnicos Temporários (OTT)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em JAVA; Análise e Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em PHP; Análise e Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em PHYTON; Rede de Computadores com ênfase em Administração de Redes Linux.

Aviso de Convocação nº 006/2020: Oficiais Técnicos Temporários (OTT)

Licenciatura em Arte; Licenciatura em Biologia; Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Geografia; Licenciatura em História; Licenciatura em Letras (Português); Licenciatura em Letras (Português) com habilitação em Inglês; Licenciatura em Matemática; Pedagogia.

Aviso de Convocação nº 007/2020: Sargentos Técnicos Temporários (STT)

Técnico em Análises Clínicas; Técnico em Administração; Técnico em Agrimensura; Técnico em Alimentos; Técnico em Biblioteconomia; Técnico em Contabilidade; Técnico em Cozinha (Cozinheiro); Técnico desenhista projetista; Técnico em Edificações; Técnico em Eletricidade E eletrotécnica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Enfermagem; Técnico em equipamentos Biomédicos; Técnico em Finanças; Técnico em Inspeção de alimentos; Técnico em Laboratório de Ciências Naturais; Técnico em Logística; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Manutenção Automotiva com carteira De Habilitação Categoria “D” ou “E”; Técnico em Manutenção automotiva com curso de Elétrica Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Meio ambiente; Técnico em Metalurgia com curso em Soldagem; Técnico em movimentação Operacional de Produtos Perigosos; Técnico em Nutrição e Dietética; Técnico em Operação de Equipamentos de Engenharia (Pesado Ou Leve); Técnico em Órteses e Próteses; Técnico em Publicidade; Técnico em Radiologia; Técnico em Recursos Humanos.

Aviso de Convocação nº 008/2020: Sargento Técnico Temporário (STT)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em JAVA; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em PHP; Técnico em Desenvolvimento de Sistemas com ênfase em Desenvolvimento em PYTHON; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Redes de Computadores com ênfase em Administração de Redes Linux.

Aviso de Convocação nº 009/2020: Sargentos Técnicos Temporários (STT)

Instrumento Musical Clarineta Picolo em Mib; Instrumento Musical Clarineta Soprano em Sib; Instrumento Musical Fagote; Instrumento Musical Flauta Transversal em Dó; Instrumento Musical Flugelhorn em Sib; Instrumento Musical Saxhorn Baixo em Sib; Instrumento Musical Saxofone Alto em Mib; Instrumento Musical Saxofone Barítono em Mib; Instrumento Musical Saxofone Tenor em Sib; Instrumento Musical Tarol; Instrumento Musical Trombone Baixo em Sib; Instrumento Musical Trompa em Fá, Mib ou Sib; Instrumento Musical Trompete em Sib.

Aviso de Convocação nº 010/2020: Sargentos Técnicos Temporários (STT)

Técnico temporário na área do magistério.

Requisitos Básicos:

Ser brasileiro nato;

Ter no mínimo 19 (dezenove) anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2020;

Ter no máximo 40 (quarenta) anos de idade na data da incorporação, conforme o inciso I do § 1° do Art. 27 da Lei 4.375/64 (Lei do Serviço Militar), incluído pela Lei 13.954/19; e

Ter concluído com aproveitamento o curso na área pretendida, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), até a data da incorporação.

Inscrições e mais informações: http://www.5rm.eb.mil.br/index.php/svprincipal-svmil