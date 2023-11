Famílias afetadas pelas inundações em Rio Negro retornam para suas casas

Mais famílias estão retornando nesta segunda-feira para suas casas após ficarem acolhidas nos abrigos municipais de Rio Negro devido às inundações

Gratidão pelo apoio fundamental das Organizações Militares do Exército, que deram apoio na remoção e realocação das famílias atingidas pela cheia do rio Negro ou do rio Passa Três. Diversas famílias foram acolhidas nos dois abrigos municipais criados pela Prefeitura de Rio Negro, sendo que algumas continuam nos locais: no Ginásio de Esportes José Müller e na Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig. Esse apoio na logística foi fundamental!

Equipes da Defesa Civil de Rio Negro, da assistência social, saúde e vigilância sanitária, além de engenheiros da Secretaria de Obras, estão acompanhando as famílias. Análises estruturais são realizadas para garantir que as casas que foram atingidas pelas enchentes estão seguras para os moradores.

O tempo ensolarado dos últimos dias colaborou para que o nível do rio Negro diminuísse e a situação das inundações fosse amenizada em Rio Negro. O nível registrado às 14h de hoje é de 4,384 metros, segundo o sistema de monitoramento hidrológico da COPEL. A inundação nas áreas centrais do município ocorre quando o rio Negro alcança a marca de 6,90 metros.