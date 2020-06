Festas em época de pandemia continuam acontecendo em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Estamos vivendo, talvez, a maior pandemia da saúde dos últimos tempos, porém em Rio Negro parece que está tudo certo, tudo controlado e o risco de contaminação pelo novo coronavírus não existe.

Neste final de semana leitores registraram e encaminharam para a nossa redação uma festa “clandestina” num bar da cidade.

Segundo os leitores, no local havia mais de 100 pessoas aglomeradas e ainda com a presença de um servidor municipal em cargo de confiança do prefeito, que em vez de estar fiscalizando ou ao menos dando exemplo, estava participando da festa.