Finalizadas as obras de pavimentação na Rua Ignácio Schelbauer

A Prefeitura de Rio Negro realizou a pavimentação de mais um trecho da Rua Ignácio Schelbauer, no Passo do Valo. As obras foram finalizadas neste mês de abril. A rua faz o importante ligamento da área urbana com o interior do município.

Estas obras de infraestrutura beneficiam direta e indiretamente milhares de habitantes, entre residências e comércios. Além disso, oferece maior segurança para o tráfego de veículos e pedestres.

A atual gestão municipal investe constantemente em obras. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve.

Para a área urbana a Prefeitura investirá R$ 1.805.378,91 na pavimentação de mais três ruas: Evaristo Martins, João Alfredo Kuhl e Professora Zaíde Ferreira Malutta, situadas nos bairros Bom Jesus e Volta Grande. As obras devem iniciar nos próximos dias.