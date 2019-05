Ginásio de Esportes José Muller será reformado

O Ginásio de Esportes José Muller em Rio Negro, conhecido como Ginásio XV de Novembro, vai receber obras de reforma. A licitação para contratação dos serviços no valor de R$ 350 mil já foi autorizada pelo executivo municipal.

A verba aplicada – R$ 300 mil – foi obtida junto ao governo federal, através de emenda parlamentar, mais R$ 50 mil de contra partida da Prefeitura.

As obras serão da reforma do sistema elétrico e hidráulico, telhado, banheiros e vestiários, além da adequação dos acessos atendendo as normas de acessibilidade e de segurança.

Segundo o setor responsável, a reforma já vinha sendo reivindica há tempos pela população que utiliza frequentemente as dependências do ginásio que foi construído no governo do ex-prefeito José Müller e já tem mais de 30 anos.

Além de ser usado como sede para diversos eventos esportivos e culturais o ginásio José Muller também é utilizado pela Defesa Civil como alojamento em eventuais enchentes.