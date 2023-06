Grande público prestigiou a 2ª Rio Negro Agrofest

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou neste final de semana a 2ª Rio Negro Agrofest com o objetivo de valorizar o produtor rural e fortalecer as atividades agrícolas do município.

A Agrofest ocorreu no Rancho Richter, no Lageado dos Vieiras. Na noite do sábado o evento foi exclusivo para os produtores rurais de Rio Negro. Foram realizadas homenagens e entregas de troféus aos produtores, escolha da Rainha e Princesas da festa e muita música com Malu e Banda e Eddy e Janis.

No domingo o evento iniciou às 8h com entrada gratuita. Ao longo do dia o público teve à disposição diversas atrações, como feira e exposição de máquinas, carros, implementos, serviços, insumos e tecnologia. Também foram realizados show de talentos e apresentações artísticas das escolas municipais e estaduais.

A rainha e princesas da 2ª Rio Negro Agrofest são:

RAINHA – ISADORA CATHARINA RODRIGUES

Representando a comunidade de Areia Fina, Isadora tem 16 anos de idade e seu sonho é se realizar profissionalmente dentro de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. É filha de Angelita de Souza Rodrigues d Sidnei Rodrigues. Seu livro preferido é “A menina das histórias”. Seu filme favorito é “Como eu era antes de você”. Sua maior inspiração é seus pais e avós. Isadora decidiu se inscrever no concurso para representar as mulheres, que assim como ela, vivenciam as dificuldades e o prazer de residir no campo. A frase que a representa é: “A verdadeira felicidade do amanhã, consiste no que semeamos hoje”.

1ª PRINCESA – RAISSA WENCESLAU

Raissa tem 17 anos de idade e seu sonho é viajar o mundo. É filha de Clarinda Beil Wenceslau e Claudio Wenceslau. Seu livro preferido é “O menino do pijama ilustrado”. Seu filme favorito é “A cinco passos de você”. Sua maior inspiração é seus pais. Raissa decidiu se inscrever no concurso para se tornar mais conhecida e levar reconhecimento para os agricultores. A frase que a representa é: “Faça sempre o seu melhor”.

2ª PRINCESA – ANA PAULA HENNING

Ana Paula tem 16 anos de idade e seu sonho é construir uma família, ser bem sucedida futuramente e conhecer vários lugares do mundo. É filha de Marciane Gruber Henning e Elcio Henning. Seu livro preferido é “Orgulho e preconceito”. Seu filme favorito é “A saga do Crepúsculo”. Sua maior inspiração é sua mãe e sua avó, elas inspiram a ser uma grande mulher assim como elas. Ana Paula decidiu se inscrever no concurso pela oportunidade de representar sua comunidade. A frase que a representa é: “Estou feliz, pois aceito quem fui no passado, gosto de quem sou no presente e luto para no futuro ser ainda melhor”.