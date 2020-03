O Grupo Amor Vira Lata – que realiza ações voluntárias em prol dos animais de rua– realizará uma Tarde da Amizade para arrecadar fundos e assim continuar ajudando os animaizinhos. O evento será realizado no dia 15 de março (domingo) às 14h no Clube Rionegrense, localizado no Centro da cidade. Haverá ótimos prêmios e venda de lanches no local. Colabore!

