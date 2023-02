Guia para pagamento da taxa de coleta de lixo pode ser emitida no portal da Prefeitura de Rio Negro

A guia para o pagamento da taxa de coleta de lixo 2023 já pode ser emitida facilmente através do portal da Prefeitura de Rio Negro (www.rionegro.pr.gov.br) ao clicar na opção “Coleta de lixo”.

Até o dia 15 de março é possível pagar a cota única. Caso o cidadão prefira parcelar, basta aguardar o parcelamento automático em nove vezes na conta de água. O valor da taxa varia conforme o número de vezes que a coleta é realizada na residência durante a semana.

No município de Rio Negro não é mais preciso sair de casa para solicitar e acessar diversos serviços públicos. A Prefeitura, através do portal oficial oferece diversos serviços à população pela Internet, com acesso fácil via computador, tablet ou celular.

Os cidadãos, as pessoas jurídicas e outros entes públicos agora podem demandar e acessar diversos serviços públicos de Rio Negro por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial, que continua disponível normalmente para quem precisa ou prefere o atendimento pessoal.