Há poucas vagas para a Meia Maratona Rio Negro; corra e faça a sua inscrição

Na manhã do último sábado foi realizado o “Treinão Solidário” de reconhecimento da Meia Maratona Rio Negro, onde os atletas presentes fizeram uma volta do percurso dos 21 km, correndo 10 km pelas ruas de Rio Negro. Os litros de leite arrecadados na ação serão doados para uma instituição de caridade.

A Meia Maratona de Rio Negro será realizada no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, com dois percursos, sendo um com 6 km e outro com 21 km.

Devido à grande procura pelas inscrições, as mesmas esgotaram-se na sexta-feira (09). Por este motivo, está aberto um lote extra de inscrições no valor de R$ 30,00, que também dará direito ao chip e medalha.

São as últimas 30 vagas disponíveis, então é preciso correr para garantir! Para mais informações entre em contato: (47) 3642-5589.