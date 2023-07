Histórica rampa de acesso ao rio Negro está sendo revitalizada

Através de uma parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura de Rio Negro está realizando importantes obras de revitalização na histórica rampa de acesso ao rio Negro, localizada no Centro próximo a Ponte Metálica “Dr. Diniz Assis Henning”.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, juntamente com o vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretário de obras Edson José Guenther e o comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, 2º Tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio, esteve no local na última sexta-feira para acompanhar o desenvolvimento das obras, que teve sua primeira etapa concluída com a concretagem.

“Esta é uma grande obra que fará a diferença no atendimento e principalmente nos deslocamentos de equipamentos necessários para promover a qualidade de atendimento em questão de urgências e emergências no rio Negro”, disse o prefeito.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro também enalteceu a importância da obra: “Era uma demanda antiga do Corpo de Bombeiros de Rio Negro um acesso para as nossas embarcações. Atualmente o acesso é feito por Mafra, e agora com esta rampa vamos conseguir ser mais ágeis nos atendimentos aos rio-negrenses”.

A rampa teve grande importância para o desenvolvimento do município de Rio Negro. O porto criado no rio Negro no século XIX foi importante no passado para a economia e para o lazer com a navegação. Havia transporte de erva-mate, madeira e outras mercadorias pequenas, além de passeios com os barcos e lanchas.

A atual gestão municipal de Rio Negro possui projetos em andamento com foco na valorização do rio Negro, desenvolvendo instrumentos e iniciativas que possam trazer novamente a atividade fluvial como meio de lazer, esporte e resgate histórico cultural. A preservação do meio ambiente também é prevista nestes projetos.