Nesta segunda-feira (14) o músico Rodrigo Colaço realizará uma live beneficente para colaborar com a ONG Riomafra Pelos Animais. Acompanhe no perfil do cantor: https://www.facebook.com/colacorodrigo

Colabore com esta boa causa!

A ONG Riomafra Pelos Animais nasceu de um sonho de castrar animais para diminuir a população de animais de rua de Rio Negro e Mafra. Nas ruas eles correm muitos perigos, como envenenamento, atropelamento, doenças e até zoofilia.