Hoje é dia de união para limpeza do rio Negro

Depois de ser adiado devido à instabilidade do tempo, evento está confirmado para acontecer neste dia 20 de novembro

Tudo pronto para o evento de limpeza do rio Negro. Neste sábado, dia 20, a partir das 8h30 até às 12 horas, voluntários e apoiadores se unem para este evento em prol do meio ambiente. A ação, denominada “Aysú – Amor pelo rio Negro” visa a conscientização para a importância da proteção da mata ciliar e da necessidade de preservação do meio ambiente e do descarte correto de resíduos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Limpeza do rio e urbana

Serão trabalhadas as duas margens do rio, com voluntários fazendo o percurso por terra, da Ponte dos Peixinhos seguindo até a Vila Solidariedade. Além da limpeza do rio, acontece ainda mais ação de coleta resíduos recicláveis, distribuída em sete pontos de Mafra: no Jardim América na Igreja Santo Antônio, Restinga em frente a Acorema, Centro na praça Miguel Bielecki, Vila Ferroviária na Praça Ucraniana, Vila das Flores/Solidariedade em frente ao ESF CAIC, Imbuial na Igreja São Pedro e Faxinal na Igreja Cristo Rei. Os resíduos que poderão ser descartados são pneus, papel (jornais, revistas, caixas de papelão, embalagens longa vida, envelopes), vidro (potes, garrafas, copos, embalagens de molho, frascos), plástico (potes de alimentos, garrafas PET, PVC, sacos plásticos, baldes, recipientes de limpeza), metal (latas de alumínio, latas de aço, canos, arames e ferragens). Também serão recolhidos aparelhos eletrônicos.

Atenção: materiais como papel toalha, guardanapos, fraldas e absorventes, máscaras e luvas usados devem ser descartados no lixo comum.

Todos contra Dengue

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Dia 20 também é o “Dia Estadual de Mobilização contra o Aedes Aegypti”, data que marca o início do período de maior risco de transmissão das doenças transmitidas pelo vetor: dengue, zika vírus e chikungunya. De acordo com a gerente de meio ambiente da Prefeitura de Mafra, Elisângela de Lima, a coleta de resíduos “é uma ação para estimular a população a eliminar locais que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito aedes aegypti”.

União

A realização é das Prefeituras de Mafra e Rio Negro, com apoio de: 5º RCC, Corpo de Bombeiros Mafra/RN, Polícia Militar Mafra/RN, Polícia Ambiental de Canoinhas, Rumo, Lions Club de Rio negro, IMA – Instituto do Meio Ambiente, Rotary Club Riomafra, Ong Voz do Rio, Ecobarreira, Comitê Rio Canoinhas e afluentes do rio Negro, COMSAB e Agepin. Conta ainda com o patrocínio das seguintes empresas e entidades: Madem, Rotary Club Rio Negro, Acirn – Associação comercial de Rio Negro, Seluma, Sanepar, Casan, Lettra Comunicação, ACIM – Associação Empresarial de Mafra, Cresol, CDL – RioMafra, Siccob, Linde Vidros e Mako.

Participe

A população está convidada a participar como voluntária na ação. Quem quiser, basta comparecer na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, às 8h30, para retirar o kit de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e receber orientações. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3641-4036 (Mafra) e 3642-3280, ramal 435 (Rio Negro).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -