O chamado “Horário Especial de Natal” começou no comércio de Riomafra no dia 25 de novembro e vai até o dia 2 de janeiro

Para atender os consumidores na melhor data para o comércio, as lojas irão trabalhar em horário especial neste domingo: das 9h às 16h.

Entre o dia 26 e dia 29 as lojas abrirão em horário normal. No dia 30 (sábado) o comércio funcionará das 8h30min às 13h, reabrindo no dia 2 (terça-feira) às 13h.