Inscrições para o 2º Pedal da Família estão abertas

O 2º Pedal da Família será no dia 18 de março, com saída da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro. Está edição procura repetir o sucesso da primeira, para isso os organizadores estão divulgando a abertura das inscrições e a programação do evento.

Com valor de R$ 40,00 as inscrições antecipadas vão até o dia 15 (quinta-feira) – no dia do pedal o valor será de R$ 50,00 – e devem ser feitas através de depósito identificado na Caixa Econômica Federal (Banco: 104 – Caixa Econômica Federal, agência: 0403, CC: 76558-1 – OP 013, titular: Margarete Baggio Bboschetto, CPF 491742079-20).

O Pedal da Família proporciona aos ciclistas um dia de atividades, com café da manhã, almoço, sorteio de brindes e pedal kids.

Os inscritos além de participarem das atividades ganham o café da manhã e o almoço que será no salão paroquial da igreja. Terá ainda almoço para acompanhantes no valor de R$ 20,00. Crianças até oito anos não pagam.