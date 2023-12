IPTU 2024 de Rio Negro terá desconto maior para bons pagadores

Para o IPTU de 2024, a Prefeitura de Rio Negro desenvolveu um plano de incentivos com descontos maiores para pessoas físicas e jurídicas que estão em dia com o fisco municipal e que optarem pelo pagamento à vista (cota única) do imposto. É o conceito do “bom pagador”, com desconto para quem cumpre suas obrigações.

Para o pagamento à vista e em parcela única será concedido um desconto de 10% no IPTU para cadastros em dia com os tributos municipais (se o imóvel não possuir débito inscrito em dívida ativa ou se sua exigibilidade estiver suspensa) e 5% para cadastros com pendências.

A Secretaria da Fazenda orienta a todos os contribuintes para que verifiquem a situação fiscal junto a Prefeitura. O prazo é até esta sexta-feira, dia 22. Em caso de pendências, é possível solicitar a guia de pagamento facilmente pelo WhatsApp: 47 99199-7470.

Também é possível consultar a situação através do e-mail ipturionegro@gmail.com, na sede da Prefeitura ou no antigo Paço Municipal no Centro (em frente à Praça João Pessoa).

O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é um tributo importante para o município. O recurso pode ser utilizado em ações de saúde, educação, obras e lazer que beneficiem diretamente o cidadão, sendo investido em sua totalidade no município.