Jantar dançante abre as comemorações dos 190 anos da imigração alemã em Rio Negro

Neste mês de fevereiro é comemorado os 190 anos da imigração alemã no Paraná, e Rio Negro conta com vários descendentes dos primeiros alemãs que chegaram em nossa região. Para celebrar a chegada dos primeiros promover alguns eventos alusivos a data.

O primeiro deles, no próximo dia 23, será um jantar dançante com um Buffet completo alemão. O evento será no CTG Rincão da Saudade, a partir das 20 horas, e além da comida típica contará com apresentações folclóricas e animação do Trio Edelweiss.

Os ingressos já estão a venda ao preço de R$ 40 adulto e R$ 20 para crianças de 05 a 12 anos. Informações: 3642-0998 (Beatriz Gatelli) e 3642-1908 (Daniela Nardes)

IMIGRAÇÃO ALEMÃ

Em fevereiro de 1829 chegaram a Rio Negro, as primeiras famílias alemãs, vindas de Trier, cidade do sul da Alemanha. Mais tarde, alemães de outras colônias do sul, principalmente de Joinville, que estava com problemas, foram para Rio Negro e auxiliaram no desenvolvimento da cidade. Em 1833, um dos imigrantes do Vale do Mosel, Miguel Müller, e sua futura esposa, Anna Maria Kranz Müller, se deslocaram para Curitiba e tornaram-se os primeiros alemães a se integrarem à vida daquela que seria futura capital do Paraná.

Nos anos de 1887 e 1888 chegaram a Rio Negro os imigrantes alemães-bucovinos, com raízes étnicas na Baviera, sul da Alemanha, num total de 336 pessoas, sendo esta a única imigração alemã-bucovina que veio para o Brasil.