Lideranças religiosas conhecem a Central de Videomonitoramento de Rio Negro

Na tarde desta terça-feira (18), a Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro recebeu a visita de autoridades eclesiásticas de diversas denominações religiosas. Elas foram recepcionadas no local pelo prefeito James Karson Valério, vice-prefeito Alessandro von Linsingen, secretária de educação Vera Pfeffer Schelbauer, pelo coordenador da central, Gilmar Alves de Assunção, além da equipe da secretaria de educação.

O objetivo do evento foi apresentar às lideranças religiosas a estrutura e a usabilidade dos sistemas utilizados na central de videomonitoramento. Foram apresentadas as ações que são aplicadas pelo município em prol da segurança de todos os munícipes, com foco no fortalecimento da segurança nas escolas e centros infantis devido à preocupação que muitos pais possuem após os fatos lamentáveis ocorridos recentemente em Blumenau-SC.

As lideranças religiosas conheceram a estrutura e elogiaram o trabalho realizado pela equipe da central. Após observarem na prática a funcionalidade da central de videomonitoramento, os pastores e diácono presentes abençoaram o local e ressaltaram a importância deste investimento para o município. Eles darão o apoio na propagação da informação sobre a usabilidade da central nas comunidades onde atuam no intuito de tranquilizar os pais de alunos e a população em geral.

Durante o encontro com as lideranças mais ações com foco no fortalecimento da segurança foram divulgadas. A Prefeitura está investindo em novos aparelhos de segurança, como o botão de pânico para as escolas e veículos para fortalecer ainda mais o serviço de vigilância do programa Patrulha Patrimonial. Recentemente a Prefeitura já investiu em novos aparelhos de portaria eletrônica para as unidades escolares. Com eles é possível identificar e conversar com os visitantes antes de abrir o portão da escola.

A CENTRAL

A nova Central de Videomonitoramento do Município de Rio Negro foi inaugurada no mês de setembro de 2022 no bairro Volta Grande. A Prefeitura aliou a tecnologia com a segurança e proteção. Investiu em equipamentos, softwares e câmeras ao longo dos anos em seus prédios públicos, aumentou sua capacidade de Internet, realocou servidores e com orçamento próprio e doações conseguiu a estrutura atual para a nova central de videomonitoramento.

O aprimoramento da central de videomonitoramento é constante. Atualmente são aproximadamente 400 câmeras instaladas em locais estratégicos do município e espelhadas em um espaço centralizado. Elas estão instaladas em ruas, avenidas, praças, escolas e centros infantis, postos de saúde, ginásios de esportes, cemitério municipal, entre outros espaços públicos. Além da área urbana, também há câmeras no interior de Rio Negro, como no Lageado dos Vieiras, Lençol, Cunhupã, Roseira e Fazendinha.