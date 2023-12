Luta contra a Aids: testes são realizados em Rio Negro de forma sigilosa e rápida

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids é celebrado em 1º de dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro reforça a importância da realização do teste.

Pelo SUS, a população pode ter acesso a testes rápidos e gratuitos de HIV nas unidades de saúde. Os testes rápidos são práticos e de fácil execução e fornecem o resultado em pouco tempo. Também são sigilosos.

Previna-se! A principal forma de se prevenir e conscientizar contra a transmissão do vírus HIV é utilizando preservativos. Quase 11 mil brasileiros morreram no ano passado tendo o HIV ou a Aids como causa básica, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quinta-feira (30) para marcar o Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

SAIBA MAIS

Testes rápidos imunocromatográficos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em no máximo 30 minutos. Eles são de fácil realização e não necessitam de estrutura laboratorial. Essa opção de testagem permite aumentar a agilidade de resposta aos usuários, encaminhar com brevidade para assistência médica e início de tratamento, além de ampliar o acesso ao diagnóstico para pessoas que vivem em locais remotos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza testes rápidos imunocromatográficos para a detecção de infecções como HIV, sífilis, hepatites B e C. Esses testes são, primariamente, recomendados para testagens presenciais. Podem ser feitos com amostra de sangue total obtida por punção venosa, da polpa digital ou com amostras de fluido oral. Dependendo do fabricante, podem também ser realizados com soro e/ou plasma. O processo é simples, rápido e sigiloso em todas as etapas.