Madem será homenageada na Câmara de Rio Negro

Na última terça-feira (8) os vereadores de Rio Negro aprovaram durante a sessão da ordinária um requerimento para que a empresa Madem S.A. seja homenageada através de uma Moção de Aplausos pela constante contribuição para o crescimento do município.

A empresa está investindo mais de R$ 30 milhões na construção de oito pavilhões que irá abrigar uma nova linha de produção em 2021.

“A MADEM S.A. desde sua vinda para Rio Negro tem se destacado como uma Indústria de ponta além de ser uma Empresa Cidadã, que ao longo de sua história tem contribuído de forma significativa para o crescimento de Rio Negro. Agora a Empresa vem novamente alavancando sua planta de negócios em Rio Negro, com a construção de oito pavilhões que irá abrigar uma nova linha de produção. São mais de R$ 30 milhões de reais investidos sendo que a nova unidade anexa a atual deverá entrar em operação até março de 2021. Além disso, os barracões pré-moldados foram adquiridos junto a uma Empresa local (Galposte) que acaba fazendo girar no Município os recursos dos investimentos. Após a operação com certeza teremos novas vagas de emprego e geração de impostos.”, diz a justificativa do requerimento.