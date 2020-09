Mafrense Felipe Sauer realizou o evento Conexão Mágica com grandes atrações

O mafrense Felipe Sauer realizou nos últimos dias o evento Conexão Mágica. O público teve a oportunidade de conhecer mais sobre o mundo da mágica sem sair de casa. As transmissões ocorreram pelo Facebook e Youtube. Houve show de mágicas infantil, oficina de mágicas, bate-papo sobre arte com Fernanda Valério (jovem mafrense que atualmente é bailarina do programa Domingão do Faustão da TV Globo) e espetáculo de mágicas.

Felipe Sauer é um jovem mafrense conhecido nacionalmente por atuar com mágicas na TV e também por se apresentar como bailarino em diversos locais renomados, inclusive no Canadá.

Assista aos vídeos do evento:

Show de mágicas infantil: pensado na infância e no lúdico, o show de mágicas infantil resgatou as memórias das crianças através de mágicas visuais e interativas.

Oficina de mágicas: destinada aos pais, professores e a todos que possuem o interesse de aprender e desenvolver números de mágicas com materiais alternativos.

Bate-papo: Felipe Sauer e Fernanda Valério contaram suas histórias no mundo das artes. Através de uma conversa pra lá de gostosa, mostraram caminhos para iniciar no meio artístico.

Espetáculo de mágicas: Destinado ao público adulto, Felipe Sauer apresentou números de mágicas para estimular o desenvolvimento da capacidade do cérebro.