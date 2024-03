Mais ações de combate à Dengue são realizadas em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

As ações de combate à Dengue são constantes em Rio Negro. Diversas atividades de conscientização estão sendo realizadas durante esta semana nas unidades escolares do município. Com isso os alunos aprendem desde cedo a importância da prevenção.

Equipes da saúde, meio ambiente e da Defesa Civil também estão realizando visitas técnicas com foco na prevenção. Confira o cronograma das visitas para esta semana: