Mais ruas de Rio Negro recebem asfalto

Importantes obras de pavimentações asfálticas seguem em andamento em Rio Negro. Atualmente ruas do bairro Alto e do Passa Três estão recebendo o asfalto que muda a realidade de diversas famílias.

As pavimentações destas vias urbanas estão sendo realizadas numa área total de 10.526,66 m² com um investimento de R$ 2.276.747,86. A empresa Paviplan Pavimentação Ltda, vencedora do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública nº 06/2023, é a responsável pelos trabalhos.

Os investimentos em obras públicas geram uma melhoria na qualidade de vida da população. Outras ruas já receberam pavimentação recentemente e outras receberão em breve seguindo um planejamento.

As obras de infraestrutura beneficiam direta e indiretamente centenas de habitantes, entre residências e comércios. Os projetos visam criar um trânsito seguro, circulação mais fluída de veículos, com acessibilidade e maior segurança ao pedestre.