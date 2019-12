Moradores do Bairro Alto, Bom Jesus, Tijuco Preto e Motocross querem cruzamento na BR-116

Durante o fim de semana uma imagem ilustrativa com um cruzamento na BR-116 em Rio Negro – próximo a passarela – circulou nas redes sociais. O post inicial foi feito por moradores dos bairros Bairro Alto, Bom Jesus, Tijuco Preto e Motocross que reivindicam uma “ligação” entre os bairros.

Segundo os moradores o fechamento dos acessos dificulta a locomoção dos moradores dos quatro bairros, aumentando o trajeto, para quem precisa atravessar a BR, em até sete quilômetros. Eles entendem a necessidade do fechamento que trouxe mais segurança aos pedestres, mas questionam se não existe outra alternativa, como ilustra na imagem.

LEIA A O TEXTO QUE ACOMPANHOU POST:

“Parece um pequeno problema, mas nos incomoda diariamente! Aumenta nosso trajeto em até 7Km, e no mínimo 10 minutos a mais, quem precisa cruzar a 116 diariamente com destino ao outro lado da BR na região entre a Klabin até o Colégio Agrícola, ou vice-versa, em Rio Negro, sabe exatamente do que estou falando. Entendemos que o fechamento do acesso entre os bairros foi feito para maior segurança dos pedestres e motoristas, mas será mesmo que não existe nenhuma outra maneira de solucionar este problema? Alô Autopista, vereadores, prefeito, pedimos ajuda para que apresentem algo que faça valer nosso direito à mobilidade urbana e à acessibilidade! Aqui vai a ideia de um ‘pequeno projeto’, talvez não o melhor, nem o mais viável, mas uma solução que de fato poderia resolver esse problema”.