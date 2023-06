Município de Rio Negro recebe doação de importante ponte

O Município de Rio Negro e a Battistella Indústria e Comércio LTDA celebraram na tarde desta quarta-feira (21) o Termo de Doação Sem Encargos de uma ponte de propriedade da empresa, edificada sobre o rio Negro, na localidade de Lençol, entre os municípios de Rio Negro-PR e Rio Negrinho-SC.

A solenidade de assinatura do termo ocorreu sobre a ponte com a presença do prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, do vice-prefeito Alessandro von Linsingen, além do secretário municipal de Obras, Edson José Guenther, vereador Marcelo Wotroba (representando a Câmara de Vereadores), e presidente do Sindicato Rural, Sebastião Valério.

O supervisor de facilities Diogo Meister esteve no evento representando os sócios administradores da empresa Battistella, Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. Também estiveram presentes os representantes da Associação Comercial de Rio Negrinho, líderes comunitários, colaboradores da empresa Battistella, servidores da Prefeitura de Rio Negro e comunidade em geral.

Com a assinatura do termo, a ponte foi doada espontaneamente, gratuitamente, sem coação ou vício de consentimento. A empresa Battistella transferiu irrevogavelmente o domínio da ponte ao Município de Rio Negro. “Essa é uma grande conquista para o distrito do Lageado dos Vieiras e demais comunidades da região”, enalteceu o prefeito.

CARACTERÍSTICAS DA PONTE

A Ponte Rio Negro, como é denominada atualmente, possui aproximadamente 35 anos de idade. Ela faz a importante ligação entre os estados de Santa Catarina e Paraná. É composta por quatro pilares circulares de 100 cm de diâmetro e quatro pilares retangulares 80×60 cm, com as dimensões de 87,00 metros de comprimento, 9,00 metros de largura e 12,20 metros de altura, que totalizam uma área aproximada de 783,00 m².

O projeto original da ponte foi desenvolvido pelo engenheiro Yamada Sakamori em março de 1987. Levando em conta o projeto e a execução, foram preservadas ao longo do tempo as características da ponte, como os pilares, vigas, guarda-corpos e dimensões gerais.

A ponte é utilizada por trabalhadores da região, como o Lageado dos Vieiras e Lençol, e para o transporte de cargas de produções agrícolas. Em breve haverá a abertura do portão da estrada da Battistella para o público em geral. Também serão realizadas manutenções nas estradas próximas.

ATUAIS CONDIÇÕES

Solicitada pela empresa Battistella, uma vistoria foi realizada na ponte nos dias 23 de dezembro de 2022 e 10 de janeiro deste ano. A inspeção foi baseada na vistoria da edificação, que tem como resultado a análise técnica do fato ou da condição relativa à utilização, mediante a verificação “in loco” do sistema construtivo, no que tange a segurança e a manutenção da ponte.

De acordo com o laudo técnico de inspeção entregue à Prefeitura de Rio Negro, conclui-se que a ponte está em bom estado, sem anomalias que necessitem de uma ação urgente, tanto a superestrutura como a infraestrutura, não demonstrando nenhum risco para os usuários. Os únicos pontos de atenção são a limpeza das bordas das pistas para que o sistema de drenagem funcione de maneira correta e alocação de uma placa na ponte informando a carga que ela suporta.