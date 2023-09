Mutirão de limpeza às margens do rio Negro será neste sábado (16)

Durante a manhã deste sábado (16), será realizado um mutirão de limpeza às margens do rio Negro. A concentração será às 8h30 na Av. Rio de Janeiro, no Centro de Rio Negro.

Às 9h será iniciado o cerimonial do evento e em seguida terá início a ação com a coleta de lixo nas margens do rio e a soltura de alevinos. Às 10h30 ocorrerá o plantio de mudas de espécies nativas em área do antigo aterro sanitário do município de Rio Negro.

A população pode participar e colaborar para a preservação do nosso importante rio e da natureza em geral. Durante o evento também será realizada a distribuição de materiais educativos pelos parceiros do evento.

A Ong Voz do Rio, por exemplo, irá colaborar no evento com a soltura de alevinos e com uma exposição de abelhas nativas sem ferrão (Encontro de Meliponicultures de Riomafra), sendo algo inédito no município.

O evento é organizado pelo Sesc, com o apoio da Prefeitura de Rio Negro e em parceria com diversas entidades. A ação faz parte da Semana do Meio Ambiente e também do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Mares, um evento que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorre sempre aos terceiros sábados do mês de setembro.