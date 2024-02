Neste domingo terá Meia Maratona em Rio Negro; confira os percursos

Na manhã do próximo domingo será realizada a Meia Maratona de Rio Negro com dois percursos, sendo um com 6 km e outro com 21 km. A largada para a prova dos 21 km será às 6h30 e para a prova dos 6 km às 6h45 no Estádio Municipal Ervino Metzger.

A organização da prova está sob a responsabilidade da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibilizou os percursos para que os atletas conheçam e possam se preparar melhor. A informação também é importante para que os cidadãos saibam em quais ruas o trânsito poderá ter alterações durante a competição.

PERCURSO DE 6 KM

Largada: pista do Estádio Municipal Ervino Metzger

À esquerda na Rua Mário Sabóia

À esquerda na Av. Ludovico Schuster

À direita na Rua Francisca Maidl / Álvaro de Aquino

À direita na Rua Jacob Fuchs

À direita na Rua José Eduardo Henning

À esquerda na Rua 8 de Dezembro

À direita na Rua Prof. Teodoro Henning

À direita na Rua Gov. Moisés Lupion

Curva à direita na Rua José Eduardo Henning / Maximiano Pfeffer

À direita na Av. Ludovico Schuster

À esquerda na Rua Mário Sabóia

Chegada: pista Estádio Municipal Ervino Metzger

Link do percurso no Google Maps: https://connect.garmin.com/modern/course/244545502

PERCURSO DE 21 KM (DUAS VOLTAS)