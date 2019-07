Nova diretoria do Lions Clube de Rio Negro toma posse

Luciano Ribeiro dos Santos comandará a entidade no ano leonístico 2019/2020

Na noite desta sexta-feira, dia 5, aconteceu no Clube Rionegrense a solenidade de posse da nova diretoria do Lions Clube de Rio Negro. Luciano Ribeiro dos Santos comandará a entidade no ano leonístico 2019/2020.

Durante a posse como presidente do clube de serviço Luciano disse que o Lions de Rio Negro continuará honrando o lema de servir e melhorar a comunidade em seu entorno. Apontou que a união dos leões – como são chamados os membros do Lions – superará qualquer desafio encontrado. “Sabemos que muitos serão os desafios, mas sabemos também do potencial de cada um dos companheiros e companheiras deste clube de serviços e que se permanecermos unidos o rugido destes Leões será ainda mais forte e o Lions Clube Rio Negro continuará sendo o lugar onde os amigos são mais amigos.”, falou.

Após tomar posse e receber o malhete das mãos da ex-presidente Maria Angélica Dassi e tocar o sino pela primeira vez Luciano Ribeiro do Santos deu posse aos seus diretores: 1º vice – Eliane Deretti; 2º vice – Marcia Elaine Gomes; 3º vice – Elcio Jusué Colaço, Past, presidente – Maria Angélica Dassi; Coordenador de LCIF (Lions Clube Internacional Fundation) – Itamar Heyse Bessa; assessora de Serviços Leonísticos – Imerli Melz Nardes; Assessor de Comunicação e Marketing – Christian Ricardo Lisboa Rentz; Assessor de Meio Ambiente – Julio César Costin; Diretor animador e de Instrução Leonística – Itamar Heyse Bessa; 1º secretário – Marcello Olsen; 2º secretária – Quiara Lottermann Bessa; 1º tesoureiro – Cassiano Hoepers; 2º tesoureiro – Nara Carmensita Pompeo Mosena; 1º diretora social – PDG Mônica Terezinha Lottermann Bessa; 2º diretora social – Roseli Preciso; diretor de associados – Jaironei Deretti; comissão de associados – Valdemiro Waiss, José Walmor Ribeiro Nardes e Wanderlei Preciso; vogal por 2 anos – Roseli Preciso; vogal por 1 ano – Jaironei Deretti; e coordenadora Leõezinhos – DM Leticia Ribeiro dos Santos.

Ainda durante a posse foi divulgado as ações da diretoria que encerrou o mandato. A gestão presidida pela Maria Angélica Dassi realizou 97 ações voltadas à saúde, educação e atendimento as pessoas em situação de vulnerabilidade, além de atividades de socialização e entretenimento. Somadas foram mais de 19h dedicados ao serviço voluntário.

No ano leonístico 2018/2019 o Lions de Rio Negro arrecadou R$ 306 mil e dou R$ 308 mil, valor doado a entidades e aplicados em outras ações voluntárias.