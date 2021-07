Nova diretoria do Rotary Club de Rio Negro toma posse

Na noite do último dia 2 (sexta-feira), aconteceu a posse da nova diretoria do Rotary Club de Rio Negro que será comandada por Rogerio Ziehlsdorff sob o lema Servir para Transformar Vidas.

Diferente das solenidades de posse anteriores, devido a pandemia da covid-19, a cerimônia foi feita através de forma virtual e prestigiada por várias autoridades, clubes de serviços, entidades, empresários, amigos e familiares. Junto com solenidade de posse aconteceu as premiações do ano rotário 2020/2021, companheiros e companheiras 100%, prêmio grande companheiro e outras homenagens.

A diretoria comandada por Rogerio no ano rotário 2021/2022 ficou constituída assim: presidente: Rogerio Ziehlsdorff; vice presidente: Luiz Gustavo Koster; secretário: Anderson Baumgartner; 2º secretário: Ricardo Granemann de Souza; tesoureiro: Vigando Ziehlsdorff; 2º tesoureiro: Edsson Granemann de Souza; diretor de protocolo: Luis Carlos do Nascimento; 2º diretor de protocolo: Marcelo Vinícius Gatelli; 3º diretor de protocolo: Josiane Maria Romagna; instrução rotária: Armando Zoccola Filho; administração do clube: Moacir Romagna e Gustavo Koster; DQA: Cornélio Garcia Filho e Giorgio Roberto Will; imagem pública: Maurício Valério e Patricia Jacobs; projetos humanitários: Ivanilde Kühl Fernandes e Joel Antônio de Andrade; fundação rotária: Ernesto Carlos Tinoco de Souza e Carlos Walter Kolb; juventude: Airton Hammerschmidt; oficial de intercâmbio: André Luiz Lopes de Souza; 1º conselheiro de intercâmbio: Sérgio Jurkiewicz; 2º conselheiro: Ricardo Gonçalves Furquim; Palestras: Carlos Walter Kolb e Lourival Leonardo Sebastião; relações públicas: Ana Lucinda Furquim e Jurema Gontarski; centro cultural: Moacir Romagna, Fabrício Spolti, Américo de Jesus Alves Júnior, Sérgio Jurkiewicz, Gustavo Koster e Ernesto Carlos Tinoco de Souza; conselho fiscal: Radir Cherobin, Giorgio Roberto Will, Edunei Nunes de Abreu, Luiz Fernando Alves de Oliveira, Christian Bartneck e Lourival Leonardo Sebastião.