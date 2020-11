Nova fábrica da Madem em Rio Negro terá investimento de R$ 25 milhões

A empresa Madem investirá R$ 25 milhões na nova fábrica em Rio Negro. Estão sendo construídos barracões que totalizarão 3.000 m².

A nova empresa terá um faturamento anual previsto de R$ 50 milhões. Serão geradas mais 100 vagas de emprego na nova empresa que vai fabricar componentes diferentes da atual produção.

Com mais de 70 anos de história, a Madem está entre os quinze maiores grupos florestais do Brasil e é líder mundial na fabricação de bobinas de madeira para indústrias de cabos elétricos. Com sete unidades de produção no Brasil, Espanha, Bahrain, USA, México e Colômbia, o grupo Madem produz e exporta para mais de 150 clientes em 40 países.

Em Rio Negro a empresa está presente desde 1975, quando iniciaram a construção da filial na cidade, fabricando bobinas de madeira em escala industrial. Na época ocorreram os primeiros plantios de pinus em Rio Negro. Em 1976 a Madem construiu na cidade de Rio Negro uma serraria. E em 2009 foi inaugurado o Parque Ecológico da Madem em Rio Negro.

A Madem produz grande parte de sua madeira, com moderna serraria e florestas próprias de 3.000 hectares. A renovação é feita constantemente através da tecnologia avançada e mão de obra treinada. A unidade de Rio Negro é uma das primeiras fábricas de nível internacional, exportando para vários países carretéis de madeira e compensado. Atualmente a Madem S/A mantém a produção mensal de 10.000 m³, com modernas linhas de produção e 25 fornos de secagem

