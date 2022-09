Nova quadra poliesportiva será construída na escola Duque de Caxias

A Escola Municipal Duque de Caxias, localizada no Distrito de Lageado dos Vieiras, terá uma nova quadra poliesportiva. Na última terça-feira (6), foi assinado na Prefeitura de Rio Negro o termo para a construção. A escola atende aproximadamente 240 alunos.

A quadra poliesportiva também será utilizada pela comunidade local em atividades noturnas previamente agendadas. O Distrito de Lageado dos Vieiras possui cerca de 4 mil habitantes atualmente.

Com a assinatura ficou adjudicado e homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria 797/2022, do dia 21/07/2022, sobre o Processo de Licitação nº 223/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Municipal Duque de Caxias, em favor da empresa LLC Construção Civil LTDA, tudo conforme constante no resultado do processo, que fica fazendo parte indissolúvel do termo assinado.

Estiverem presentes no ato da assinatura: o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, o secretário de obras, Edson José Guenther, a secretária de educação, esportes e lazer, Vera Pfeffer Schelbauer, o coordenador distrital do Lageado dos Vieiras, Luiz Felipe Stafin, a diretora da escola Duque de Caxias, Elisangela Maria Ritzmann de Castro, a engenheira Caroline Delolmo Jurkiewicz e o representante da empresa LLC Construção Civil LTDA, Christoffer Ramos.