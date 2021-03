Novas medidas serão aplicadas no combate a Covid-19 em Rio Negro

Decreto nº 032/2021 foi publicado nesta terça-feira mais rigoroso proíbe o consumo interno de produtos em tabacarias, distribuidoras e conveniências e. Suspende as atividades de casas noturnas, de espetáculos e afins

Após o fim do prazo de vigência das últimas medidas restritivas aplicadas no município, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, a exemplo do governo do estado do Paraná, publicou o decreto nº 032/2021 com novas medidas a serem adotadas no município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O novo decreto já está em vigor e tem validade até o dia 17 de março. As ações são necessárias para conter o avanço da Covid-19 em toda a região, priorizando a saúde da população, atendendo as especificidades do município e as necessidades do setor econômico.

As medidas previstas no decreto nº 032/2021 contemplam a permanência da restrição de circulação de pessoas entre às 20h e às 5h diariamente. Proíbe o consumo interno de produtos em tabacarias, distribuidoras e conveniências. Mantém a proibição da comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos ou coletivos entre às 20h e 5h diariamente. Suspende as atividades de casas noturnas, de espetáculos e afins. Mantém o fechamento de praças e parques.

As atividades consideradas não essenciais estão autorizadas, inclusive aos finais de semana, entre às 5h e 20h. A Feira da Agricultura Familiar poderá atender na praça Alemã (aos sábados) das 5h às 13h e no Calçadão Albany Busmann (sextas-feiras) das 5h às 20h. Serviços de delivery estão permitidos mesmo após às 20h.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -