Novo e moderno Pronto Atendimento Municipal está sendo construído em Rio Negro

Importantes obras estão sendo realizadas no município de Rio Negro para fortalecer a saúde pública, entre elas a construção do novo e moderno Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A construção ocorre no trecho da Rua Marçal José Pereira, esquina com a Rua Carlos Hugo Palmiquist, no bairro Estação Nova. O terreno possui aproximadamente 2 mil m². A nova edificação terá uma área construída de 809,11 m².

Com o Convênio nº 181/2023 da Prefeitura com a Secretaria Estadual da Saúde (SESA), serão investidos R$ 5.127.900,00. Através do processo licitatório nº 292/2023, a empresa Hammer Construções e Incorporações LTDA é a responsável pelas obras.

Atualmente o pronto atendimento de Rio Negro está operando provisoriamente no prédio que abrigava o posto de saúde José Krajeswski, na Rua Kalil Gemael, nº 215, bairro Bom Jesus. O local foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população.

Quando a obra de construção do novo PAM estiver finalizada, os atendimentos do PA provisório na unidade José Krajeswski serão transferidos para este novo Pronto Atendimento Municipal no bairro Estação Nova.