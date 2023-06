Novo Espaço Empreender é inaugurado em Rio Negro

Na manhã desta terça-feira (27), foi inaugurado o Espaço Empreender na Associação Comercial e Industrial de Rio Negro (ACIRN).

Os empreendedores rio-negrenses agora contam com mais um espaço especializado de atendimento, dispondo de serviços, orientações e encaminhamentos para todos aqueles que estão iniciando seu negócio ou aqueles que já atuam nos mais variados segmentos.

O local também oferece acesso a programas de microcrédito, com juros reduzidos e condições especiais de contratação através da Fomento Paraná.

O Espaço Empreender é um projeto idealizado pela Secretaria de Indústria e Comércio de Rio Negro com apoio do Sebrae, oferece atendimentos especializados, além de sanar todas as necessidades do empreendedor em um único lugar, desde assuntos práticos até orientações e assessoramento.

Confira os serviços prestados no local:

