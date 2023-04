Obras da nova academia de ginástica pública de Rio Negro estão finalizadas

Compartilhar no Facebook

As obras da nova academia de ginástica pública localizada ao lado do Ginásio de Esportes José Müller (popular Ginásio XV de Novembro) estão finalizadas. A inauguração do espaço deve ocorrer em breve.

Atualmente o local está recebendo os primeiros materiais e equipamentos. O espaço possui 377,25m² e contará com aparelhos de ginástica, dança, musculação e sala para a sede administrativa do esporte, além de banheiros e vestiários. Ao todo foram investidos R$ 575.885,80 através do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA) da Caixa Econômica Federal.

A academia será acessível gratuitamente para atletas da secretaria de esportes que fazem o treinamento no ginásio, para alunos da educação especial e para a população atendida pelos programas da secretaria de assistência social do município.

O atendimento na academia será realizado de forma organizada com profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Além disso, atenderá em horários flexíveis, favoráveis também à população que realiza suas atividades profissionais durante o dia, oportunizando a todos uma melhoria na sua qualidade de vida.