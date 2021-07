Compartilhar no Facebook

Vai assistir a chuva de meteoros hoje e/ou amanhã? ☄️ Saiba que observar o céu é uma prática antiga em Rio Negro. O Frei Crisóstomo Adams comandava o observatório astronômico e meteorológico no nosso querido Seminário de Rio Negro. Clique aqui e conheça a história.

De tempo em tempo ocorrem as “chuvas de meteoros” que geram um show no céu. Nesta semana teremos duas! E serão visíveis no Brasil todo.

As chuvas de meteoros são normais e ocorrem em certas épocas do ano, quando o nosso planeta atravessa uma área no Sistema Solar que possui uma quantidade maior de detritos deixados por cometas ou asteroides.

A chuva de meteoros Alfa Capricornídeas terá seu dia de pico nesta quinta-feira (29) e está prevista a queda de cerca de cinco meteoros por hora. Já a chamada Delta Aquáridas do Sul ocorrerá amanhã, dia 30, e terá em torno de 16 meteoros por hora.

O melhor horário de observação está previsto para entre 22h e 0h30. O ponto de referência para ver as chuvas é o planeta Júpiter, que é o ponto (como se fosse uma estrela) mais brilhante na direção Leste, onde o Sol nasce.

Dicas para observar: é preciso procurar um lugar escuro, de preferência longe das grandes cidades para evitar a poluição luminosa. Se tiver familiares no interior vale a pena fazer uma visita. ;) Também é preciso desligar as luzes em volta para tornar o local ainda mais escuro. Fique confortável numa cadeira e beba café ou uma bebida quente de sua preferência e admire a beleza do universo.

O ponto “negativo” é que durante este final de julho temos uma Lua minguante gibosa, que é mais brilhante do que gostaríamos durante uma chuva de meteoros. Isso pode atrapalhar um pouco a observação, mas não a prejudicará por completo, principalmente se você encontrar um céu aberto longe de luzes artificiais.

Todos os meteoros geram um espetáculo para quem gosta de admirar, mas os “meteoros bola de fogo” são mais incríveis ainda! Quando um meteoro é mais brilhoso do que o planeta Vênus, que tem magnitude de -4, ele é considerado um meteoro bola de fogo. Nesta quarta-feira (28 de julho de 2021) um meteoro bola de fogo foi registrado no céu de Santa Catarina. Confira o vídeo abaixo. Ele é do astrônomo Jocimar Justino, da cidade de Monte Castelo-SC.

