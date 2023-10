Outubro Rosa 2023 terá diversos eventos em Rio Negro; confira a programação

A Prefeitura de Rio Negro lança no próximo mês a Campanha Outubro Rosa 2023 com o intuito de sensibilizar a população para a saúde da mulher e a importância da prevenção ao câncer de mama e do colo do útero.

O tema escolhido em Rio Negro para a Campanha será: Vida Ativa: Mulheres em Movimento!

Durante todo o mês serão realizadas ações de saúde, palestras, oficinas e eventos voltados à atividade física para o conhecimento do público sobre o tema. Estratégias de valorização da saúde da mulher, bem-estar pessoal, autoestima e autoconhecimento serão abordados durante todo o mês.

Buscando ampliar o alcance da campanha, a Prefeitura conta com apoio de entidades, instituições e empresas para que os objetivos de orientação, sensibilização para o tema e melhoria na qualidade de vida das mulheres rio-negrenses sejam atingidos com sucesso.

É possível participar com ações culturais e esportivas, palestras, ações de saúde, iluminação/decoração de prédios na cor rosa, exposições, rodas de conversas, entre outras. Vamos unir esforços e engajar a comunidade para as ações do Outubro Rosa e cuidados com a saúde (física e mental) da nossa população.

PROGRAMAÇÃO

01 de Outubro – Abertura

Caminhada das Vitoriosas

Local: Praça João Pessoa, 10h

Caminhada de conscientização pela prevenção ao câncer.

Tem o objetivo de mostrar que existe vida após o diagnóstico de câncer e que a doença tem cura, apoiar as mulheres que estão passando pela doença e estimular a prevenção.

Haverá arrecadação de leite.

Realização: Município de Rio Negro/Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

08 de Outubro – Pedal Rosa “Vista rosa e vamos pedalar juntos”

Local: Praça João Pessoa, saída 9h

Pedalada de percurso urbano leve, com aproximadamente 10km.

Inscrições em: bit.ly/pedalrosarn

Ingresso: 1 litro de leite.

Realização: ACI Mulher Rio Negro

24 de Outubro – Prêmio ACI Mulher Empreendedora

Local: Casa da Ana Spa, 19h

Evento destinado às mulheres empreendedoras rio-negrenses.

Ingresso por adesão.

Realização: ACI Mulher Rio Negro

28 de Outubro – Caminhada das Vitoriosas

Local: Bairro Alto, 10h

Caminhada de conscientização pela prevenção ao câncer.

Tem o objetivo de mostrar que existe vida após o diagnóstico de câncer e que a doença tem cura, apoiar as mulheres que estão passando pela doença e estimular a prevenção.

Haverá arrecadação de leite.

Realização: Município de Rio Negro/Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

A definir – Palestras de conscientização para as servidoras

Palestra para as servidoras sobre a importância do esporte na prevenção contra o câncer de mama e aparelho reprodutivo.

Realização: Município de Rio Negro/Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

31 de Outubro – Mulheres do Centenário

Local: Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, 15h

Entrega de “Honra a quem tem Honra” para mulheres que fizeram e fazem história no município e Lançamento do programa “Vida Ativa: Mulheres em Movimento” nos bairros.

Realização: Município de Rio Negro/Secretaria de Cultura e Turismo e Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres

Acesse e acompanhe a programação completa: https://rionegro.atende.net/subportal/outubro-rosa-2023