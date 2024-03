Ouvidoria Municipal de Rio Negro está cada vez mais perto do cidadão

No último dia 13 a Ouvidoria Municipal e o Departamento da Mulher de Rio Negro estiveram na comunidade de Lageado dos Vieiras e Lençol recebendo a população para dúvidas, participação, denúncias e esclarecimentos.

A ação fez parte do projeto Ouvidoria Itinerante que estará presente em todas as regiões do município. Na próxima quarta-feira, dia 27 de março, a ação será realizada na Roseira e no Cunhupã.

A Ouvidoria Municipal, através das manifestações do cidadão, é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.

O Departamento da Mulher existe para fortalecer as políticas públicas em prol da mulher. Não atende apenas questões de violência, mas sim todas as necessidades e dúvidas de maneira geral. O departamento é um importante apoio voltado à mulher.

Por estas razões o projeto Ouvidoria Itinerante deseja ir aos bairros para divulgar a importante missão realizada pelo município de Rio Negro. A ação deve ocorrer em todos os meses. Confira na imagem o cronograma para este mês de março: