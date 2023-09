PA de Rio Negro atenderá em novo local a partir da segunda-feira (02)

O Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro (PAM) atenderá em novo local a partir das 7h da próxima segunda-feira, dia 02 de outubro:

Rua Kalil Gemael, nº 215, no antigo posto de saúde José Krajeswski no bairro Bom Jesus.

Portanto, o atendimento que antes era realizado no PA do Hospital Bom Jesus, agora será realizado no prédio do posto de saúde José Krajeswski. Confira a localização no mapa:

https://maps.app.goo.gl/zEAcQc6Hxx6LmteM8

A unidade foi reformada e adaptada para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população. Uma grande equipe interdisciplinar foi formada.

ATENDIMENTOS

O pronto atendimento funcionará por 24 horas do dia em todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados, domingos e pontos facultativos.

No local será adotado o processo de acolhimento dos pacientes e seus familiares com classificação de risco (Protocolo de Manchester oficial), considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, estabelecendo o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento em sala específica para tal atividade e garantindo atendimento ordenado de acordo com o grau de sofrimento ou a gravidade do caso, nunca deixando de orientar o paciente e/ou familiar quanto ao tempo de espera e gravidade da situação.

Além disso, no pronto atendimento serão estabelecidos os protocolos de atendimento clínico, de triagem e de procedimentos administrativos, respeitando os já existentes da rede de urgência e emergência.

Também haverá a articulação com a Estratégia de Saúde da Família, Atenção Básica, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde do sistema loco regional, construindo fluxos coerentes e efetivos de referência e contrarreferência e ordenando os fluxos de referência através das Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados.

Entre outras características do Pronto Atendimento Municipal está a prestação de atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestação de primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.

Também serão realizadas consultas médicas em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade e a realização de atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos críticos ou de maior gravidade. No local também haverá a prestação de apoio diagnóstico (realização de raios-X, exames laboratoriais, eletrocardiograma, ultrassonografia e tomografia) e terapêutico nas 24 horas do dia.

OBRAS PARA O NOVO PAM

Em breve o atendimento ficará ainda melhor! O pronto atendimento irá funcionar de forma provisória na unidade José Krajeswski, pois a Prefeitura de Rio Negro firmou o Convênio nº 181/2023 com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA/PR) para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) no terreno situado na Rua Carlos Hugo Palmiquist, esquina com a Rua Marçal José Pereira, no bairro Estação Nova.

“A construção do novo Pronto Atendimento Municipal será ampla, moderna, com a parceria do Governo do Estado do Paraná para melhor atender a nossa população. E junto a essa construção nova, teremos um heliponto moderno para atender também, inclusive, à noite. Prioridade é a saúde”, enalteceu o prefeito James Karson Valério.

O processo encontra-se na fase de contratação de empresa de engenharia para execução da obra através do processo licitatório nº 292/2023, Concorrência Pública Eletrônica nº 008/2023. A nova edificação terá uma área construída de 809,11 m² com prazo de execução de 10 meses.

Quando a obra de construção estiver finalizada, os atendimentos do PA provisório na unidade José Krajeswski serão transferidos para este novo Pronto Atendimento Municipal no bairro Estação Nova.

GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO

A Prefeitura de Rio Negro e a Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes-SP assinaram um Contrato de Gestão para a gerência do pronto atendimento do município.

O Contrato de Gestão – que pode ser lido na íntegra no portal oficial da Prefeitura – foi firmado nos termos da Lei Municipal nº 3254 de 2022, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 035, de 17 de abril de 2023, e demais legislações pertinentes, assim como pelas condições estabelecidas no Edital de Chamamento Público Concurso de Projetos nº 001/2023, pelos termos do projeto de Plano de Trabalho da entidade vencedora datado de 20/07/2023.

O contrato tem por objeto a gerência do pronto atendimento em estreita cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, o contrato respeitará a descrição do plano de trabalho apresentado pela entidade, bem como o Edital do Concurso de Projetos nº 001/2023.