PA de Rio Negro terá novo endereço a partir desta segunda-feira (02)

A partir das 7h desta segunda-feira, dia 02 de outubro, o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro (PAM) atenderá em um novo local: Rua Kalil Gemael, nº 215, no antigo posto de saúde José Krajeswski.

Portanto, o atendimento que até então é realizado no PA do Hospital Bom Jesus, a partir da manhã desta segunda-feira será realizado no bairro Bom Jesus. O pronto atendimento funcionará 24 horas por dia em todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados, domingos e pontos facultativos.

Confira a localização no mapa:

https://maps.app.goo.gl/zEAcQc6Hxx6LmteM8

Uma solenidade de apresentação das novas instalações foi realizada na tarde deste domingo com a presença da população, autoridades, equipe da Secretaria Municipal da Saúde e da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes-SP, que será a responsável pela gestão do pronto atendimento.

Klaus Fuchs, diretor administrativo da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, agradeceu pela confiança dada ao trabalho da organização e afirmou que a equipe formada está muito bem preparada para atender bem a população. “Faremos o melhor possível para que todos sejam bem atendidos, inclusive os funcionários”, disse.

A secretária municipal de saúde, Simone Angélica Vitorino Gondro, agradeceu pelo empenho e a dedicação da equipe da secretaria, bem como o belo trabalho realizado pela equipe da secretaria de obras, que teve também teve grande importância no processo de adaptação do local. A secretária também agradeceu ao Hospital Bom Jesus pelos 26 anos de serviços prestados e deu as boas-vindas à equipe que atuará no pronto atendimento: “A partir de agora vocês fazem parte da nossa equipe”.

Durante o discurso a secretária Simone também enalteceu a importância do Poder Legislativo do município para a realização dessa importante mudança do pronto atendimento. O presidente da Câmara Municipal, Élcio Josué Colaço, e diversos vereadores também participaram da solenidade.

Em seu discurso, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, reafirmou o compromisso que a gestão tem com a saúde pública. Também enalteceu a importância que o Hospital Bom Jesus sempre teve ao longo dos 26 anos de serviços com o pronto atendimento. Mesmo com o PA sendo transferido para outro local, o prefeito afirmou que o Hospital Bom Jesus continuará sendo amparado pela Prefeitura.

ATENDIMENTOS

O Pronto Atendimento Municipal é responsável pela prestação de atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestação de primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.

Também serão realizadas consultas médicas em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade e a realização de atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos críticos ou de maior gravidade. No local também haverá a prestação de apoio diagnóstico (realização de raios-x, exames laboratoriais, eletrocardiograma, ultrassonografia e tomografia) e terapêutico nas 24 horas do dia.

GESTÃO

A gestão do Pronto Atendimento Municipal ficará sob a responsabilidade da Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes-SP, conforme equipe representada por:

Presidente: Anis Ghattás Mitri Filho

Diretor administrativo: Klaus Fuchs

Diretor operacional: Vanderlei Amorim

Gestor da unidade Rio Negro: Vinicius Pereira De Barros Cobra

Responsável técnico médico: Alberto Roberge Junior

Responsável técnico enfermagem: Taise Cristina de Almeida

NOVO PAM

O posto de saúde José Krajeswski foi reformado e adaptado para possuir todas as condições para um atendimento de qualidade à população. Em breve o atendimento ficará ainda melhor!

O pronto atendimento irá funcionar de forma provisória no bairro Bom Jesus, pois a Prefeitura de Rio Negro firmou o Convênio nº 181/2023 com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA/PR) para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) no terreno situado na Rua Carlos Hugo Palmiquist, esquina com a Rua Marçal José Pereira, no bairro Estação Nova.