Parque Ambiental do Sesc em Rio Negro será inaugurado na segunda-feira

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR amplia sua atuação em Rio Negro, com a inauguração nesta segunda-feira (9) do o Parque Ambiental do Sesc. A área, localizada ao lado da unidade integrada Sesc Senac tem 11.903,10m2 e foi cedida à instituição pelos próximos 20 anos, podendo ser renovável pelo mesmo período de tempo.

São preservadas no parque espécies nativas, como um exemplar centenário de Araucária e outro de Imbuia, com aproximadamente 219 anos. Além disso, a área conta com exemplares de bracatinga, pinheiro bravo e mais de 32 unidades de pinheiro Araucária.

No espaço foram instalados academia ao ar livre, pista de caminhada, banheiros, iluminação, áreas de convivência, e toda a mata nativa foi e será preservada. Além disso, no local serão ofertados serviços de assistência social e atividades de recreação e lazer. O diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos, destaca que o local será de preservação e de utilidade para toda a comunidade rio-negrense e da região.

HORÁRIOS PARA VISITAÇÃO

As visitas guiadas ao parque poderão ser agendadas de 10 a 24 de novembro, pelo telefone (47) 3641-8550. Depois deste período, a visitação ao parque funcionará da seguinte maneira:

– de segunda a sexta-feira: das 7h à s 22h

– sábados: das 8h à s 12h

– sábados à tarde e domingos: conforme programação da unidade (a ser divulgada).

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, a sustentabilidade, a preservação ambiental e o uso racional dos recursos naturais têm sido uma preocupação e prática constante de todo o Sistema Fecomércio Sesc Senac no estado.

Para o prefeito de Rio Negro, Milton José Paizani, “esta obra foi muito aguardada pela população de Rio Negro e trará um apoio fundamental na preservação ambiental, pois o local tem vários pinheiros, alguns centenários, além de trazer lazer, esporte, atividades comunitárias, que irão engrandecer o espaço e, com certeza, toda a população será beneficiada”, salienta.

Sesc Senac em Rio Negro

Em junho de 2018, foi entregue à população de Rio Negro e região, a unidade integrada Sesc Senac Rio Negro. A unidade integrada foi projetada para causar o menor impacto ambiental possível, contando com sistema de reaproveitamento de água da chuva, sistema de aquecimento solar da água, e a iluminação dos prédios é feita com lâmpadas de LED – medida que complementa a economia de energia elétrica.

As instalações do Sesc contam com salas multifuncionais, de desenvolvimento corporal e de cinema, Espaço Conexão, quadra poliesportiva coberta, espaço de convivência, ofertando diversos serviços, cursos e uma ampla programação.

O Senac tem capacidade para atendimento diário de 654 alunos e conta com Confeitaria-escola, Cozinha Pedagógica, Biblioteca, ambientes pedagógicos convencionais, de software e hardware e de enfermagem, além de um salão de beleza-escola.

As programação do Sesc e do Senac estão disponíveis nos sites www.sescpr.com.br e www.pr.senac.br.

Parque Ambiental

– Área do terreno: 11.923,10m2

– Área construída – coberta (com sanitários): 57,68m2

– Área construída – descoberta: 1.585,32m2

Endereço do Parque Ambiental: Rua Jornalista Vitor Hugo Grossi Gonçalves, esquina com Rua Maximiano Pfeffer.

SERVIÇO

Inauguração do Parque Ambiental Sesc Rio Negro

Data: 9 de novembro de 2020

Horário: 17h

Local: Unidade Integrada Sesc Senac PR – Rua Marçal José Pereira, 110

Cerimônia restrita a convidados e imprensa credenciada.