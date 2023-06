O Município de Rio Negro está desenvolvendo, com a consultoria do Sebrae-PR, o Plano Municipal de Turismo e convida a todos para a reunião de elaboração do plano, que será realizada no dia 26 de junho, às 18h30, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

O turismo movimenta toda a cadeia econômica do município, sendo imprescindível a participação de toda a comunidade, empresários, estudantes e entusiastas do setor, para que o Plano Municipal de Turismo contemple todo o potencial rio-negrense.