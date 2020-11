Participe do concurso “Cuca 150 anos de Rio Negro”

A prefeitura de Rio Negro, em parceria com a escola de cursos Canal C, está promovendo o concurso “Cuca 150 anos de Rio Negro”. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de novembro. O evento será transmitido na Festa da Colonização Online no dia 20 de novembro.

O objetivo é homenagear a bravura dos imigrantes que aqui chegaram, em terras desconhecidas e muito lutaram para o progresso de Rio Negro, através da valorização de sua cultura e gastronomia. Popularmente reconhecido como prato típico de Rio Negro, a cuca é apreciado pelos descendentes de diversos colonizadores, cada qual com um toque especial na receita. Detalhes únicos, que demonstram o potencial a ser explorado dentro do Turismo Gastronômico Rionegrense.

Serão aceitas apenas as receitas de cuca, cuja amassa seja feita com “fermento de pão”. O recheio é de livre escolha. O primeiro colocado receberá como prêmio um formo elétrico. Todos os inscritos receberão certificado de participação.

O concurso faz parte da programação da Festa da Colonização, que neste ano será virtual. Serão quatro dias com diversas atrações. A programação completa será divulgada em breve.

