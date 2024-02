Participe do “Treinão solidário” para a Meia Maratona de Rio Negro

No próximo sábado (10), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizará o “Treinão Solidário” para a Meia Maratona Rio Negro, com o objetivo de reconhecimento do percurso dos 21 km. Será realizada uma volta no percurso, totalizando um treino de 10 km.

O treino terá início às 7h30 na pista de atletismo do Estádio Municipal Ervino Metzger. Seja solidário e traga 1 litro de leite; os mesmos serão doados para uma instituição de caridade.

A Meia Maratona de Rio Negro será realizada no dia 18 de fevereiro com dois percursos, sendo um com 6 km e outro com 21 km. As inscrições podem ser feitas até sete dias antes da data da corrida.

É possível se inscrever de forma presencial na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro, localizada no Ginásio de Esportes José Müller. Também é possível através do site: https://www.ticketsports.com.br/e/1%c2%aa+MEIA+MARATONA+RIO+NEGRO-37854