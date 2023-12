Passeata Nikolaus Kinder será realizada nesta quarta-feira em Rio Negro

A Passeata Nikolaus Kinder será realizada nesta quarta-feira, dia 06 de dezembro, às 18h30 na Praça João Pessoa.

Venha se encantar com esse tradicional evento do Natal em Rio Negro. Com lanternas as crianças iluminam o caminho, trazendo uma mensagem de esperança, amor e paz. A programação conta também com Feira de Artesanato, Feira da Lua e apresentação do Grupo Novo Horizonte.

Em Rio Negro o Natal é sempre mais Natal! Confira a programação completa: https://rionegro.atende.net/cidadao/noticia/a-magia-do-natal-ja-esta-presente-em-rio-negro-confira-a-programacao